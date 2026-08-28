Per la prossima fiera della Tagliata a Castelvetrano il Comune ha pubblicato una manifestazione di interesse per la valorizzazione, l’animazione e la gestione organizzativa della stessa fiera, giunta alla 267ª edizione, in programma il 19 e 20 settembre 2026. L’iniziativa del Comune mira a rilanciare e valorizzare l’area storica della fiera, favorendo la presenza di espositori, produttori tipici, operatori dell’enogastronomia, artigiani, hobbisti e realizzando attività culturali, artistiche e di intrattenimento. Alla manifestazione di interesse possono partecipare enti del Terzo settore, associazioni culturali, sociali, di promozione sociale e associazioni senza finalità di lucro in possesso dei requisiti previsti dall’avviso. Le domande vanno presentate entro le ore 12 del 10 settembre. La manifestazione di interesse è consultabile [QUI].