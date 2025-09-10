A Castelvetrano la spaccatura dentro Forza Italia non si è ancora sanata. Da un lato c’è la consigliera comunale Gabriella Marchese e l’assessora Monia Rubbino che fanno capo al segretario provinciale azzurro Tony Scilla e, dall’altro, Barbara Vivona che fa riferimento al deputato regionale Stefano Pellegrino. L’ultima scontro tra la Vivona e la Rubbino è successo lo scorso agosto durante una delle pause del consiglio comunale. I due fronti, dunque, rimangono contrapposti. Intanto Scilla oggi pomeriggio alle ore 19 aprirà in via G. La Farina, 27 a Castelvetrano la nuova sede di Forza Italia, «una nuova pagina della nostra storia, un luogo dove le idee diventano azioni e dove il nostro impegno per la comunità diventa realtà», scrivono sul post social che annuncia l’inaugurazione. Scilla ha invitato il commissario regionale del partito Marcello Caruso e il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini. Assenti – perché non invitati – l’onorevole Stefano Pellegrino e la consigliera Barbara Vivona.