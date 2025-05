Festa per San Francesco di Paola, compatrono della città di Castelvetrano, nell’omonima parrocchia a Castelvetrano. Il programma. Lunedì 5 maggio: ore 18, Rosario e coroncina di lu Santu Patri; ore 18,30, santa messa presieduta da don Giuseppe Undari e, al termine, accensione della lampada della pace. Martedì 6: ore 18, Rosario, coroncina e santa messa presieduta da don Rino Randazzo (al termine benedizione dell’olio di lu Santu Patri). Mercoledì 7: ore 18, Rosario, coroncina e santa messa presieduta da don Nicola Patti; ore 19,15, presentazione del “Costrutto poetico” su San Francesco di Paola, a cura del Movimento per la Vita di Castelvetrano. Giovedì 8: ore 18, raduno presso la parrocchia San Francesco di Paola e pellegrinaggio alla chiesa della Tagliata; ore 19, santa messa presieduta dal Vescovo. Venerdì 9: ore 16,30, Rosario e santa messa (trasmessa in diretta su Radio Maria); ore 19,30, nel salone parrocchiale distribuzione pasti per i fratelli bisognosi offerti dalla ditta Bitty Catering. Sabato 10: ore 18,30, santa messa; ore 20,30, “Aggiungi un posto a tavola”, serata conviviale con tutta la comunità parrocchiale presso l’atrio dell’ex convento dei Minimi, con musica (prenotazione obbligatoria); ore 20,30, gara delle torte. Domenica 11: ore 8,30, scampanio sacri bronzi; ore 10, santa messa presieduta da don Gioacchino Arena, Vicario generale; ore 17,30, Rosario, coroncina e santa messa, a seguire processione del simulacro per le vie del paese; ore 20,30, giochi di luce al rientro in parrocchia. (Durante i giorni della festa raccolta alimentare per la Caritas presso l’altare del Santo).

AUTORE. Redazione