La consigliera comunale di Castelvetrano Enza Viola ha presentato una mozione di indirizzo per impegnare l’Amministrazione comunale affinchè attivi le procedure amministrative e tecniche necessarie per l’adesione del Comune alla piattaforma unica nazionale informatica CUDE. La piattaforma consente di semplificare la mobilità delle persone con disabilità e dotati di contrassegno unificato disabili europeo. Chi è dotato del contrassegno, infatti, può accedere alle aree ZTL, comunicando preventivamente la targa del veicolo. Già numerosi Comuni italiani hanno aderito alla piattaforma, Castelvetrano ancora no. «Speriamo che a breve sia operativo anche nel nostro Comune», dice Enza Viola.