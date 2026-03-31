La consigliera comunale Enza Viola lascia “Obiettivo città” e aderisce al Partito socialista italiano. A ufficializzarlo è stata la stessa Viola durante i lavori dell’ultimo consiglio. Enza Viola, qualche giorno addietro, ha tenuto un incontro col segretario provinciale del partito Salvatore Galluffo, quello regionale Nino Oddo (è anche vice segretario nazionale) ed entrambi hanno espresso vivo apprezzamento per un’adesione che contribuisce a consolidare il radicamento del Psi nella realtà locale. «L’ingresso rappresenta un valore aggiunto per il nostro progetto politico – dichiara il portavoce del Psi Daniele Guglielmino – poiché frutto di un percorso coerente e di una visione chiara della politica intesa come puro servizio alla comunità. Il rafforzamento del partito passa attraverso l’adesione di figure come la Consigliera Viola capace non solo di ben rappresentare quei valori del riformismo e della partecipazione democratica ma anche di tradurli in atti di impegno concreto nelle sedi istituzionali».

«Con questa scelta non cambio direzione, ma definisco con maggiore chiarezza la mia identità politica personale, ringraziando tutti gli amici con cui ho condiviso l’importante esperienza di “Obiettivo città” che non aderisce interamente al Psi, che ha contribuito alla mia formazione politica e amministrativa. Mi riconosco in una cultura riformista che coniuga libertà e giustizia sociale, oggi più che mai attuale e necessaria».