I Carabinieri della Stazione di Marinella di Selinunte hanno arrestato tre stranieri per il reato di detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sorpresi a detenere pasticche di ecstasy, cocaina e crack.

I militari dell’Arma, insospettiti dal continuo andirivieni di persona da quel civico, che sostavano all’interno solo pochi minuti, hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare.

Al termine dell’attività, eseguita con il supporto di personale del Nucleo Cinofili di Palermo, sono stati rinvenuti:

– 230 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo ecstasy suddivisa in 480 pasticche;

– 10 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina;

– 38 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo crack;

– la somma contante di 1055 euro e materiale per il confezionamento della sostanza.

Durante le fasi di accesso all’abitazione sita al terzo piano dello stabile, uno dei tre occupanti, nel tentativo di sottrarsi al controllo, tentava la fuga provando a calarsi da una finestra in un cortile interno con appigli di fortuna, rovinando però al suolo e cagionandosi

fratture, ciò stante si è reso necessario il trasporto dello stesso presso il nosocomio di Marsala per le cure del caso.

A seguito dell’arresto e dell’udienza di convalida è stata disposta per tutti e tre gli stranieri di 27 anni la custodia cautelare in carcere.