Le due violente aggressioni di qualche settimana addietro a Marinella di Selinunte scossero non poco la comunità selinuntina che sollevò, almeno tra i commenti social, la questione sicurezza. I carabinieri, che hanno indagato per quei fatti, hanno predisposto una serie di controlli che hanno portato a un primo risultato: 4 extracomunitari arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La perquisizione è avvenuta in una struttura d’accoglienza nei pressi di Marinella di Selinunte e i carabinieri di Castelvetrano l’hanno condotta insieme ai colleghi della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento Carabinieri, con l’ausilio del nucleo cinofili. All’interno della struttura i carabinieri hanno trovato 5 panetti di hashish del peso complessivo di 244 grammi circa e della somma contante di 530 € che detenevano occultati all’interno di un materasso della camera da letto da loro occupata. Dopo l’udienza di convalida tre extracomunitari sono stati rimessi in libertà, per il quarto, invece, è scattata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione dai carabinieri e obbligo di dimora a Castelvetrano.