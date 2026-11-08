C’è anche il mugnaio castelvetranese Filippo Drago tra i protagonisti di “Grano vivo – dal campo alla verità”, il primo summit nazionale di filiera e arte bianca organizzato in Sicilia, in programma domani, 9 novembre, a Tenuta Voscenza, sulle pendici dell’Etna, a Santa Venerina. Un appuntamento che riunirà 17 relatori di rilievo nazionale, chiamati a confrontarsi sui temi dell’agricoltura, delle varietà cerealicole della tradizione, della molitura e della comunità che ruota attorno al mondo del grano. Per Drago, mugnaio artigianale di quarta generazione e titolare di Molini del Ponte di Castelvetrano, sarà l’occasione per portare all’attenzione di professionisti, operatori del settore e mondo accademico una storia che affonda le radici nella tradizione siciliana, ma che negli anni ha saputo guardare oltre i confini dell’Isola.