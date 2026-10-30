L’ingegnere Filippo Luppino, 50 anni, è il nuovo responsabile della Direzione VI (urbanistica, edilizia privata, beni confiscati, protezione civile e attività produttive) del Comune di Castelvetrano. La nomina ad interim del settore l’ha fatta il sindaco Giovanni Lentini dopo che l’architetto Pasquale Calamia, che fino al 31 dicembre avrebbe dovuto guidare la VI Direzione, è stato nominato dirigente al Comune di Marsala, al termine di una selezione pubblica. Luppino è arrivato al Comune di Castelvetrano il 13 luglio scorso, dopo le ultime esperienze lavorative nei Comuni di Mazara del Vallo e Santa Ninfa. Contestualmente con la nomina dell’ingegnere Filippo Luppino il sindaco ha anche individuato i vicari delle Direzioni dell’area tecnica: per la VI, ossia quella diretta da Luppino, vicari sono gli architetti Vincenzo Caime e Vincenzo Barresi; per la IX Direzione programmazione e innovazione l’architetto Vincenzo Barresi.