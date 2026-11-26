Ferita causata da un colpo contundente oppure da una caduta accidentale? È al vaglio degli agenti del Commissariato di Polizia di Castelvetrano la dinamica di quanto è successo stamattina in un’abitazione in un cortile di via Aurelio Saffi in città. L’allarme è stato lanciato da una telefonata giunta al centralino del Commissariato che avvisava di una signora ferita alla testa e che si trovava sul marciapiede davanti casa. Gli agenti sono arrivati e la signora è stata trasferita in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II”. La donna è fuori pericolo. Dalle prime risultanze investigative la donna avrebbe avuto una discussione con un parente all’interno dell’abitazione ma, al momento non è chiaro, se la ferita sia stata provocata in maniera volontaria o accidentalmente.