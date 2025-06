I carabinieri della stazione di Castelvetrano hanno denunciato per furto aggravato, ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito, una pregiudicata palermitana di 30 anni che tra il 25 ed il 26 maggio scorso avrebbe messo a segno svariati furti in attività commerciali del centro di Castelvetrano. Grazie alle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza delle attività commerciali presi di mira dalla signora, i carabinieri hanno potuto accertare che la donna ha rubato: una borsa dallo spogliatoio riservato ai clienti di un negozio di abbigliamento; una borsa dallo spogliatoio dei dipendenti di un negozio di prodotti per la casa. Con la postepay che era contenuta all’interno la donna avrebbe fatto immediatamente acquisti on line per complessivi 300 euro; una borsa dallo spogliatoio dei dipendenti di un bar. Con la carta di credito che era contenuta all’interno la donna avrebbe fatto immediatamente acquisti on line per 25 euro; un telefono cellulare che il titolare di un’attività commerciale aveva lasciato vicino il registratore di cassa.

