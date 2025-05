I carabinieri della Stazione di Marinella di Selinunte hanno denunciato, per porto di armi od oggetti atti ad offendere e ricettazione, un 35enne catanese da tempo residente a Castelvetrano. L’indagine dei militari dell’Arma, avviata a seguito delle denunce di furto presentata dai titolari di due tabaccherie della zona e sviluppata anche mediante l’analisi delle immagini dei sistemi di video sorveglianza degli esercizi commerciali, sarebbero emersi elementi in merito al furto di 1200 euro e 15 stecche di gratta e vinci per un importo di circa 4500 euro.

Gli accertamenti dei carabinieri, incentrati sui numeri seriali di eventuali biglietti vincenti, ha consentito di individuare l’uomo che la mattina successiva agli eventi delittuosi avrebbe riscosso la vincita presso delle ricevitorie del posto. Il soggetto identificato è stato sottoposto a controllo e perquisizione ed è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani priva del tappo rosso e sei cartucce, nonché di uno dei gratta e vinci asportati la sera prima da uno dei due tabaccai. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di individuare i restanti gratta e vinci non riscossi.

AUTORE. Redazione