Il festival “Le vie dei tesori” compie 20 anni e quest’anno si svolgerà dal 19 settembre al 15 novembre in 18 città tra la Sicilia e Mantova. Stamattina a Palermo è stato presentato il festival e, tra gli altri, c’era l’assessore Rosalia Ventimiglia visto che l’Amministrazione comunale di Castelvetrano ha annunciato la “prima” partecipazione della città al festival. Tra le città elencate nel sito internet del festival – da dove si possono comprare i biglietti per le visite dei siti – ancora non c’è Castelvetrano ma gli organizzatori assicurano che verrà inserita come città nei prossimi giorni, essendo le visite a ottobre. «La partecipazione a “Le Vie dei Tesori” rappresenta un’importante opportunità per far conoscere ancora di più la nostra città, rafforzarne la vocazione culturale e turistica e creare nuove occasioni di collaborazione e crescita», scrive il sindaco sulla sua Fanpage. I siti che a Castelvetrano si potranno visitare sono: Archivio storico comunale, chiesa San Domenico, chiesa San Giovanni Battista, museo civico selinuntino, museo della civiltà contadina, museo Errante Parrino, chiesa Ss. Trinità di Delia. In programma anche passeggiate (i luoghi della peste quattrocento anni dopo, il racconto della città dei Tagliavia tra chiese e palazzi) e poi esperienze (l’acquedotto di Bigini tra archeologia e paesaggio).