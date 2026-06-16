Nel riparto delle somme destinate dall’Assessorato regionale ai beni culturali (700 mila euro) destinate alle biblioteche della Sicilia, anche la “Leonardo Centonze” di Castelvetrano beneficerà di un contributo di 5.000 euro. La somma sarà destinata alla conservazione del patrimonio librario e all’acquisto di nuove pubblicazioni. Per l’intera provincia la somma destinata è stata di 70 mila euro. Oltre la biblioteca di Castelvetrano sono altri 6 i Comuni della provincia che hanno beneficiato della somma di 5.000 euro. Altre cifre inferiori sono state assegnate ad altrettanti Comuni.