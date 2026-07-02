Dal 6 luglio al 31 dicembre 2026 sarà Giuliano Panierino il nuovo comandante della Polizia municipale a Castelvetrano. Proveniente da Campobello di Mazara (dove è stato comandante per 10 anni), Panierino, 58 anni, mazarese, prende il posto di Antonio Ferracane che ha ricoperto l’incarico di comandante per 3 anni (affidatogli dall’ex sindaco Enzo Alfano). L’Amministrazione comunale guidata da Giovanni Lentini non gli ha più rinnovato l’incarico, affidandolo ora a Panierino. Già la Giunta municipale di Campobello di Mazara (guidata dal sindaco Daniele Mangiaracina) ha dato il nullaosta (la delibera è la 120 del 30 giugno 2026) per il distacco al vicino Comune di Castelvetrano. A Campobello di Mazara resta ora aperta la partita per il nuovo comandante.