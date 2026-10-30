Prenderà il via martedì 3 novembre il servizio gratuito di trasporto scolastico per gli studenti che abitano a Marinella di Selinunte e Triscina e devono raggiungere Castelvetrano. Il servizio, affidato alla ditta D’Angelo srl, garantirà il collegamento quotidiano tra le due frazioni e il centro cittadino, sia per l’andata che per il ritorno da scuola. A tutti gli studenti che usufruiranno del servizio saranno rilasciati appositi abbonamenti annuali gratuiti. Nei primi giorni di utilizzo, gli studenti dovranno essere muniti di un documento di identità. Il servizio sarà garantito dal lunedì al venerdì, a esclusione delle giornate di chiusura delle istituzioni scolastiche, secondo il calendario scolastico e salvo eventuali altre cause che ne impediscano il regolare svolgimento. Qui di seguito gli orari pubblicizzati dal Comune.