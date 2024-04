Sarà palazzo Venuti di Castelvetrano la prossima tappa del ciclo di visite di “Castelvetrano da scoprire”, organizzato dalle associazioni Pro Loco di Selinunte, Legambiente, Italia Nostra e Archeoclub d’Italia, col patrocinio del Comune. Palazzo Venuti, in via Vittorio Emanuele, è un elegante palazzetto del ‘700 appartenuto a una facoltosa famiglia di origini trapanesi e oggetto di recenti importanti lavori di restauro. L’appuntamento con la visita guidata è per domenica 7 aprile e la visita si svolgerà a gruppi di 20 persone, dalle 10 alle 13. La prenotazione è obbligatoria entro giovedì 4 aprile inviando una email a castelvetranodascoprire@gmail.com, telefono 3286139993 e 3338522540.