La V Direzione Servizi a Rete ed Ambiente del Comune di Castelvetrano informa la cittadinanza che a partire da oggi, martedì 2 settembre, viene ripristinata l’erogazione ordinaria dell’acqua nel territorio di Castelvetrano. Si torna, pertanto, alla normale distribuzione con erogazione sia al mattino che al pomeriggio.

Nel mese di agosto, la distribuzione dell’acqua era stata razionata del 30% dopo che la società regionale che si occupa della distribuzione dell’acqua in alcuni Comuni anche del Trapanese (Calatafimi, Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salemi, Salaparuta, Santa Ninfa e Vita) ha comunicato la necessità di un intervento di riparazione in corrispondenza della Sp108, in territorio di Giuliana.