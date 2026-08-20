Il Comune di Castelvetrano ha avviato le procedure per l’acquisto del sistema di videosorveglianza mobile Ekiller F4, insieme alle attrezzature informatiche necessarie a supportare le attività della Polizia Municipale e della Polizia Ambientale. La Ekiller F4 nasce proprio per questo: essere utilizzata per il controllo del territorio e per individuare, attraverso la videosorveglianza, chi abbandona rifiuti illegalmente.

Ma il Comune guarda anche oltre. Sono infatti in fase di appalto le nuove fotocamere intelligenti, che saranno installate nel territorio di Castelvetrano e nelle sue frazioni, nell’ambito del progetto finanziato attraverso fondi regionali.

L’abbandono di rifiuti non è più qualcosa da prendere alla leggera: la normativa prevede, nei casi previsti, sanzioni penali, sospensione della patente e, nei casi stabiliti dalla legge, la confisca del veicolo utilizzato. (Gazzetta Ufficiale⁠￼) Il messaggio è semplice: CHI SPORCA IL TERRITORIO, RISCHIA DI ESSERE IDENTIFICATO.