I carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, durante dei controlli straordinari del territorio inquadrati nelle direttive della Prefettura a seguito dei comitati sull’ordine e la sicurezza pubblica, hanno denunciato tre persone fermate durante i vari posti di blocco dislocati sulle varie arterie della città. Uno straniero di origine magrebina di 22 anni è stato sorpreso alla guida della propria autovettura senza patente perchè mai conseguita; un mazarese, classe ’80, è stato trovato in possesso di un coltello di genere vietato con lama di 9 cm.; un 48enne di Santa Ninfa è stato denunciato per violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro in quanto fermato a bordo di un mezzo sequestrato precedentemente. All’esito dell’attività sono stati controllati oltre 50 soggetti a bordo di 41 mezzi (due dei quali sottoposti a sequestro amministrativo) e elevate sanzioni per oltre 6 mila euro.

AUTORE. Redazione