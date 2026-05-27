Attività straordinaria di controllo, lo scorso fine settimana, da parte dei carabinieri a Castelvetrano, col supporto del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia. I militari dell’Arma, nel corso di diversi posti di controllo dislocati in varie parti delle città durante i quali venivano sottoposti a controllo numerosi veicoli e i loro occupanti, hanno deferito in stato di libertà alcune persone per reati quali, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, ricettazione e guida senza patente. Nello specifico: un 23enne è stato sottoposto a controllo ed è stato trovato in possesso di un tirapugni, posto sotto sequestro; un 45enne è stato fermato alla guida di un’auto senza aver mai conseguito la patente; un 25enne è stato sorpreso alla guida sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita di un veicolo che è risultato essere oggetto di furto.

Nel corso del servizio sono stati controllati 12 esercizi commerciali, 2 soggetti sottoposti a misure cautelari o di prevenzione, 34 veicoli, 46 persone, elevando sanzioni per contravvenzione al codice della strada per oltre 5. 000 € oltre al sequestrato due veicoli.