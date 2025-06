I carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno eseguito un servizio straordinario finalizzato a incrementare i controlli alla circolazione stradale, nell’ambito di quanto discusso e delineato durante il comitato provinciale sull’ordine e sicurezza pubblica tenutosi con il Prefetto di Trapani. Durante i controlli sono stati denunciati: un 32enne mazarese trovato in possesso di un bastone occultato all’interno della propria auto, del quale non riusciva a giustificarne il porto; un 60enne castelvetranese trovato in possesso di un coltello; un 31enne di nazionalità straniera per guida in stato di ebbrezza e trovato in possesso di un coltello; un 58enne salemitano per guida sotto effetto di stupefacenti. Nell’ambito del medesimo contesto operativo sono stati segnalati alla Prefettura di Trapani 3 persone, trovate in possesso di droga per uso personale.

