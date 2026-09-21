Una pulizia straordinaria del Parco delle Rimembranze di Castelvetrano è stata organizzata dal Circolo Legambiente “Crimiso”, col coinvolgimento delle seconde classi del polo liceale di Castelvetrano. Presenti alla giornata il presidente del circolo Francesco Ferreri e tutti gli altri membri del direttivo, insieme ai soci. Tutti insieme, studenti, adulti e docenti hanno ripulito il parco dai rifiuti presenti: bottiglie di vetro, materiale plastico. L’iniziativa si è svolta nell’ambito della campagna Legambiente “Puliamo il mondo”.