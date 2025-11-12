La Polizia di Stato ha denunciato un castelvetranese per il reato di porto d’armi e oggetti atti ad offendere e di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, durante lo svolgimento della sagra del pane di Castelvetrano, è stato bloccato da un poliziotto libero dal servizio perchè, con un coltello, avrebbe rincorso un altro uomo. Dopo avere avvistato il soggetto, l’agente di Polizia è riuscito a bloccarlo e disarmarlo, grazie anche all’aiuto di un finanziere, anche lui libero dal servizio. L’uomo, in evidente stato di agitazione, ha opposto resistenza, insultando le Forze dell’Ordine. Condotto in Commissariato, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Marsala.