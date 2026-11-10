Una serata dedicata all’alta cucina, alla valorizzazione delle eccellenze del territorio e alla solidarietà. In occasione dell’ingresso di Castelvetrano nella rete nazionale delle Città dell’Olio, venerdì 13 novembre 2026 il Ristorante Pierrot ospiterà una speciale cena a quattro mani che vedrà protagonisti due chef siciliani.

Ai fornelli per l’evento “Radici di Futuro” ci saranno Francesco Gallo, chef del ristorante Orasea di Selinunte, e Giuseppe Costa, chef stellato del ristorante Il Bavaglino di Terrasini. Due interpreti della cucina contemporanea che uniranno esperienza e creatività per proporre un percorso gastronomico dedicato alla valorizzazione dei prodotti e dell’identità del territorio.

La cena prevede un menu di cinque portate, accompagnate da una selezione di vini, pensato per celebrare l’ingresso di Castelvetrano nell’associazione nazionale che riunisce i territori italiani legati alla cultura dell’olio extravergine d’oliva.

Ma l’iniziativa avrà anche un’importante finalità solidale. Il ricavato della serata sarà infatti destinato a sostenere uno o entrambi i progetti individuati dagli organizzatori: la sistemazione delle giostre nel cortile della scuola di Selinunte e il finanziamento di uno stage formativo per due studenti dell’Istituto Alberghiero presso il ristorante dello chef Giuseppe Costa.

Un’iniziativa che mette insieme due obiettivi: migliorare gli spazi dedicati ai bambini e offrire ai giovani che si preparano a intraprendere una carriera nella ristorazione un’opportunità di formazione a contatto con una cucina stellata. L’evento rappresenta anche un’occasione per sottolineare il valore dell’olio extravergine d’oliva e delle produzioni locali, elementi fondamentali dell’identità agricola e gastronomica di Castelvetrano e del territorio belicino.

L’appuntamento è fissato per venerdì 13 novembre, presso il Ristorante Pierrot, in via Redipuglia 23 a Castelvetrano. Il costo della cena è di 100 euro a persona, vini inclusi. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 1137783.