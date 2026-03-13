La città di Castelvetrano si prepara a vivere uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dell’anno: la Festa di San Giuseppe organizzata dalla Confraternita di San Giuseppe. Le celebrazioni sono iniziate alle martedì 10 marzo con l’apertura dell’altare dedicato al santo e con il Triduo in suo onore, momenti di preghiera che accompagneranno i fedeli fino alla giornata solenne del 19 marzo.

Nel giorno della festa, alle ore 10:00, presso la Chiesa di San Giuseppe, si terrà la solenne celebrazione eucaristica. Nel pomeriggio, alle ore 17:30, prenderà il via la tradizionale processione per le vie del centro con la partecipazione dell’asinello “Giuliano”.

Il corteo attraverserà piazza Diodoro Siculo, via C. D’Alcamo, via R. Pirri, via Vittorio Emanuele, via Crispi e via IV Novembre, per poi fare ritorno alla Chiesa di San Giuseppe.

Durante la processione è prevista anche una rappresentazione sulla Famiglia di Nazaret a cura dei bambini del primo anno di catechismo della Chiesa Madre, guidati dalle catechiste Anna Maria Agate, Enza Filardo, Nunziatina Agosta, a testimonianza del forte coinvolgimento delle nuove generazioni nelle tradizioni religiose della città.

Al termine della processione i bambini distribuiranno ai fedeli i tradizionali pani di San Giuseppe, simbolo di condivisione e solidarietà.

L’altare votivo dedicato al santo sarà visitabile negli orari 10:00–13:00 e 16:00–20:00.

La comunità è invitata a partecipare numerosa per condividere un momento di fede, tradizione e partecipazione, nel segno della devozione a San Giuseppe.