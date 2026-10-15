Il centro storico di Castelvetrano si prepara ad accogliere la terza edizione della Sagra del Pane Nero, in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026. Due giornate dedicate a uno dei prodotti simbolo della tradizione gastronomica locale, con un ricco calendario di appuntamenti che spazieranno dalla cucina alla musica, dall’arte alla valorizzazione del patrimonio culturale della città.

La manifestazione coinvolgerà oltre 20 protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo, più di 10 realtà associative, istituzioni scolastiche, operatori economici e professionisti dell’enogastronomia. Tra le iniziative annunciate anche la preparazione e distribuzione di oltre 1.000 porzioni di cassata siciliana.

Al centro dell’evento ci sarà naturalmente il Pane Nero di Castelvetrano, prodotto della tradizione contadina realizzato attraverso l’impiego di grani antichi, tra cui la Tumminia, e tecniche di panificazione tramandate nel tempo. La Sagra offrirà ai visitatori la possibilità di scoprire le caratteristiche di questo prodotto attraverso laboratori pratici, dimostrazioni e incontri dedicati alla cultura del pane. Un ruolo importante sarà svolto dall’Associazione Pane Nero di Castelvetrano e dai suoi maestri panificatori, che metteranno a disposizione le proprie competenze per raccontare e far conoscere le tecniche della lavorazione tradizionale.

Tra i protagonisti anche l’Istituto Alberghiero “Virgilio Titone”, con docenti e studenti impegnati nella preparazione di piatti, negli show cooking e nelle attività dedicate alla valorizzazione delle produzioni locali.

Spazio anche alla Condotta Slow Food Castelvetrano e Agro Selinuntino, guidata dalla presidente Ita Galfano, e alla partecipazione di due food blogger: Benedetta Schifano, esperta di cucina siciliana ed ex concorrente della nona edizione di MasterChef Italia, e Barbara Conti, conosciuta per la sua attività di Lady Chef e food blogger legata anche a GialloZafferano. Il programma comprenderà inoltre un forum dedicato ai grani antichi siciliani, laboratori per imparare a realizzare il Pane Nero e le tradizionali busiate, un’estemporanea di pittura e visite guidate ai monumenti cittadini.

Non mancheranno gli appuntamenti musicali e gli spettacoli che animeranno le vie e le piazze del centro storico, con la partecipazione di band, gruppi folkloristici, DJ e artisti. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla promozione turistica. L’obiettivo degli organizzatori è infatti quello di trasformare la Sagra in un’occasione per far conoscere non soltanto le eccellenze gastronomiche del territorio, ma anche il patrimonio storico, artistico e architettonico di Castelvetrano.

Per gli aspetti organizzativi e la gestione degli stand sarà impegnata l’Associazione Parsifal, individuata attraverso un bando pubblico.

L’Amministrazione comunale ha espresso il proprio ringraziamento alle associazioni, agli operatori economici, agli artisti, ai maestri panificatori e alle istituzioni scolastiche che stanno collaborando alla realizzazione dell’iniziativa. La terza edizione della Sagra del Pane Nero punta così a valorizzare una delle produzioni più rappresentative della città, rafforzando il legame tra tradizione gastronomica, identità culturale e promozione del territorio. L’appuntamento è per sabato 17 e domenica 18 ottobre nel centro storico di Castelvetrano, dove il Pane Nero sarà protagonista di un fine settimana dedicato ai sapori e alle tradizioni locali.

CLICCA SUL PROGRAMMA PER INGRANDIRE