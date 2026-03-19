“Caffè Alzheimer” è l’iniziativa rivolta alle persone affetta da questa patologia neurodegenerativa progressiva promossa dal Rotary club “Castelvetrano Valle del Belice”. La presentazione del progetto è avvenuta nella sede del Rotary a Castelvetrano. L’obiettivo è quello di creare uno spazio accogliente dedicato all’incontro, all’informazione e al supporto. Finanziato come District Grant e con il Rotary Club Trapani Birgi Mozia nel ruolo di capofila, il progetto coinvolge i club dell’area Drepanum. Alla base dell’iniziativa vi è la volontà di offrire un ambiente informale e sereno, in cui le persone con demenza possano vivere momenti di socialità, mentre i caregiver possono ricevere supporto, informazioni e occasioni di confronto con esperti.

Durante la presentazione è stato sottolineato come il “Caffè Alzheimer” rappresenti un modello di intervento socio-sanitario già diffuso in diversi Paesi europei, finalizzato a contrastare l’isolamento e a migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari. Gli incontri, che saranno organizzati con cadenza periodica, prevedono attività dedicate sia ai pazienti sia ai familiari. Per i primi sono in programma interventi basati principalmente su terapie non farmacologiche; per i caregiver, invece, sono previsti momenti di accoglienza, supporto pratico ed emotivo e condivisione del percorso di cura. Il progetto offrirà inoltre strumenti utili per affrontare le diverse fasi della malattia, anche attraverso il confronto con altre famiglie.