Nella residenza sanitaria assistita, che si trova nei locali dell’ex ospedale di Castelvetrano, lo scorso ottobre è caduta parte degli intonaci del soffitto di un bagno. L’Asp Trapani ha disposto di intervenire con somma urgenza per i tetti dei servizi e di alcuni vani del piano terra e del primo piano, lavori che sono stati completati. La spesa autorizzata è stata di 40.391,59 euro. A intervenire è stata l’impresa “Co.Ci.P.” di Strasatti-Marsala. La struttura – inaugurata quando Assessore regionale alla salute era Massimo Russo – conta 30 posti letto e offre ospitalità a pazienti che devono fare un percorso di recupero funzionale ma anche per anziani non autosufficienti in condizioni di instabilità clinica o con esiti di patologie acute, bisognosi di un’assistenza sanitaria o socio-sanitaria.

AUTORE. Redazione