Un incendio è stato appiccato ad alcuni cartoni che erano stati lasciati appena fuori un’attività commerciale nella centralissima via Vittorio Emanuele a Castelvetrano. Le fiamme hanno subito avvolto la catasta di cartoni lasciati per consentire il ritiro da parte degli operai nell’ambito della raccolta differenziata. Chi ha appiccato il fuoco? Bravata di balordi? Quello che, da più voci giunge da parte dei commercianti, è la richiesta di maggiore sicurezza nel centro storico. Quanto verificatosi non è un caso isolato. Già nei mesi addietro sono successi ulteriori casi di giovani che sono andati in escandescenza rompendo anche bottiglie di vetro a terra.