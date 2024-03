Un piccolo ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale è stato rinvenuto in un terreno agricolo di contrada Latomie sul territorio di Castelvetrano. Ad accorgersene è stato Francesco Lombardo di Campobello di Mazara, proprietario dell’uliveto. Mentre stava passeggiando sull’argine del fiume Modione si è accorto di un pezzo di ferro arrugginito che si trovava in mezzo alla terra e ha capito subito che si tratta di un ordigno. Così ha avvisato il 112 e la Polizia di Stato e la Polizia municipale hanno recintato la zona dove si trovava l’ordigno. Nella giornata di ieri grazie all’interno dell’Esercito la bomba è stata recuperata e portata via: era lunga 40 centimetri per un diametro di 12 centimetri.

