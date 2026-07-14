Il Comune di Castelvetrano ha aderito al progetto promosso da PMG Italia (società benefit) che mette a disposizione un mezzo adibito al trasporto dei diversamente abili per chi ne farà richiesta. L’inaugurazione del mezzo avverrà mercoledì 15 luglio, ore 18, al sistema delle piazze di Castelvetrano. L’iniziativa mette insieme pubblico-privato. A seguire l’iter è stata l’assessora ai servizi sociali Rosalia Ventimiglia: «l’obiettivo è quello di rafforzare gli strumenti a disposizione delle persone più fragili e delle famiglie del territorio, favorendo interventi concreti di inclusione e sostegno sociale», spiega. Grazie al sostegno economico di alcune aziende private è stato possibile avere il mezzo che verrà gestito dall’associazione “Con noi e dopo di noi”, realtà da anni impegnata nell’assistenza e nell’inclusione delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

«Questo progetto – scrive sulla propria Fanpage il sindaco Giovanni Lentini – dimostra come, quando istituzioni, imprese e associazioni condividono una visione comune, si riescano a realizzare iniziative che migliorano concretamente la qualità della vita delle persone. Ringraziamo PMG Italia, tutte le aziende che hanno creduto nel progetto e l’associazione “Con noi e dopo di noi”, che con il proprio impegno quotidiano saprà valorizzare al meglio questo importante mezzo a servizio della comunità». «Questo nuovo veicolo è un esempio concreto di come la collaborazione tra enti pubblici, realtà produttive e associazioni possa tradursi in servizi realmente utili ai cittadini e capaci di migliorare la qualità della vita», ha detto l’assessora Ventimiglia.