Due veicoli sono andati distrutti questa mattina a causa di un incendio che si è verificato in Viale Roma a Castelvetrano. Le fiamme sarebbero partite da uno dei due veicoli che si trovava in transito. L’uomo ha fatto in tempo ad abbandonare l’autovettura prima che l’incendio si propagasse. Personale della farmacia e del rifornimento hanno tentato di fermare l’incendio con l’ausilio di alcuni estintori ma il tentativo è stato vano. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Vigili del Fuoco.

AUTORE. Redazione