Disagi alla circolazione nel pomeriggio di oggi a Castelvetrano a causa di un incidente avvenuto poco dopo le 17:00. Un’automobile è finita all’interno di una buca presente in un cantiere stradale all’incrocio tra via Roma e via Veneto. Per cause ancora in corso di accertamento, la conducente ha perso il controllo del mezzo, che è rimasto bloccato all’interno dello scavo, rendendo impossibile proseguire la marcia.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a regolare il traffico, particolarmente rallentato in attesa dell’arrivo del carro attrezzi necessario per recuperare il veicolo. Così come dichiarato dalla donna alla guida del mezzo, il sinistro si sarebbe potuto evitare con una indicazioni stradale più evidente per chi prosegue da Via Veneto in direzione della rotonda verso Piazza S. Josè Maria Escrivà,