Incidente autonomo, la scorsa notte, sulla strada statale 115, nel tratto compreso tra l’abitato di Campobello di Mazara e lo svincolo autostradale A29, sul territorio di Castelvetrano. Una Fiat Punto di colore bianco, condotta da V.C., 41 anni, per cause che sono in corso di accertamento, è finita fuori strada, fermando la propria corsa in un terreno limitrofe alla statale. L’auto non avrebbe seguito la direzione della curva, tirando dritto, invece, oltre il ciglio della strada. Nell’impatto è stato scardinato il segnale stradale che indicava l’ingresso in autostrada. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. Per il conducente solo lievi ferite.

AUTORE. Redazione