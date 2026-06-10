Oltre 219 mila metri quadrati di terreni agricoli (uliveti, agrumeti, mandorleti e fabbricati rurali confiscati alla criminalità organizzata) sono stati assegnati dal Comune di Castelvetrano con appositi bandi. I beni si trovano nelle contrade Bresciana, Giallonghi, Latomie e Favara Rampante. Al gruppo Agesci “Castelvetrano 1” sono stati assegnati, altresì, i rimanenti immobili confiscati a Giuseppe Grigoli che si trovano in via Seggio. Già una parte era stata affidata al gruppo. Anche per l’area PIP di contrada Strasatto, alcune imprese hanno partecipato al bando pubblico per l’acquisizione di lotti e immobili destinati agli insediamenti produttivi. L’area, grazie a un intervento di 1,5 milioni concesso dalla Regione, sarà completata e potenziata.