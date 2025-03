Promozione e sostegno attività produttive (industriali, artigianali e commerciali), politiche giovanili, rapporti con le associazioni per la tutela e il benessere degli animali, promozione delle attività sportive e rapporti con le relative associazioni, promozione delle iniziative per sostenere la pace e la non violenza nel mondo, promozione della cittadinanza attiva, inclusione e diversità, corridoi umanitari e accoglienza. Sono queste le deleghe che ha ricevuto la neo assessora Monia Rubbino, nominata, qualche giorno addietro, dal sindaco Giovanni Lentini. La Rubbino è in quota Forza Italia. L’assessora ha giurato dinnanzi al Segretario comunale Mariagiovanna Micalizzi.

Tra le deleghe assegnate la Rubbino ha anche quella singolare di promozione di iniziative per sostenere la pace e la non violenza nel mondo, promozione della cittadinanza attiva, inclusione e diversità, corridoi umanitari e accoglienza. «Così potremo promuovere iniziative che incoraggiano la partecipazione attiva nella comunità, promuovendo i valori di inclusione e solidarietà, lavorando insieme per costruire un futuro migliore per Castelvetrano, dove ogni voce viene ascoltata e ogni cittadino si sente parte integrante della nostra comunità», ha scritto sulla sua Fanpage il sindaco.

