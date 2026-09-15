Sono 12 i nuovi agenti che sono stati assegnati al solo Commissariato di pubblica sicurezza di Castelvetrano. In totale, in tutta la provincia di Trapani, sono 23 i poliziotti – tra assistenti e agenti – assegnati dal capo della Polizia prefetto Vittorio Pisani. Di questi 7 sono stati assegnati in Questura a Trapani, 12 a Castelvetrano e altri 4 in altri Commissariati della provincia. I neo arrivati provengono da altre aree del Paese ove, nel corso della carriera professionale, hanno ricoperto diversi e variegati incarichi. Castelvetrano è considerata un’area del paese particolarmente sensibile dove la presenza delle Forze dell’ordine ha costituito e continua a costituire la risposta più significativa nel contrasto alla criminalità organizzata e diffusa. In Questura i 23 poliziotti hanno ricevuto il saluto del questore Egidio Di Giannantonio.