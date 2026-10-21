Sabato 24 ottobre, ore 16, apre al pubblico il laboratorio-museo dedicato a Lia Calamia in via Giuseppe Garibaldi, 21 a Castelvetrano, nell’ambito dell’iniziativa “Le vie dei tesori”. Il laboratorio, all’interno della sede di Amacus Art Gallery, è un vero museo dedicato all’artista scomparsa. È lì, infatti, che Lia Calamia dipingeva le sue opere, un vero e proprio atelier dove ci sono i suoi cimeli: il camice, i bozzetti, le tele, i colori, gli utensili di sempre, ritrovati a uno a uno e rimessi al loro posto. Sulla scrivania e nella libreria trovano spazio piccole opere, libri d’arte e modellini, testimoni silenziosi di un modo di vedere il mondo. Lia Calamia è stata una pittrice dall’attività espositiva anche oltre i confini nazionali, ma è stata, soprattutto, castelvetranese profondamente legata alla vita della sua comunità. Il laboratorio-museo rimarrà visitabile in modo permanente e a ingresso libero.