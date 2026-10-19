Il consiglio comunale di Castelvetrano ha approvato lo Studio con effetti costitutivi delle unità edilizie del centro storico. La proposta è arrivata in aula su proposta della VI Direzione organizzativa e rappresenta uno strumento fondamentale per la riqualificazione del cuore storico della città, consentendo di disporre di un quadro puntuale delle caratteristiche degli edifici e di orientare gli interventi di recupero nel rispetto dell’identità urbana e architettonica di Castelvetrano. Lo strumento è stato aggiornato nel marzo 2026 dagli uffici ed è il risultato di un’approfondita attività tecnica di ricognizione e classificazione delle unità edilizie, condotta sulla base delle caratteristiche architettoniche, tipologiche, dimensionali e strutturali dei fabbricati. «L’approvazione di questo studio rappresenta un risultato importante per Castelvetrano e un passo avanti concreto nel percorso di attenzione dedicato al nostro centro storico. Per programmare interventi efficaci di recupero e riqualificazione è fondamentale conoscere in maniera approfondita il patrimonio edilizio, le sue caratteristiche e le sue peculiarità. Con questo strumento disponiamo di una base conoscitiva più precisa per affrontare le problematiche degli edifici ricadenti nella zona A1 e favorire interventi coerenti con il valore storico e architettonico della città», sono le parole del vice sindaco Mariano Palermo scritte sulla Fanpage del sindaco Giovanni Lentini.