Approvare la nuova rete ospedaliera e integrare, con urgenza, la pianta organica dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. È quanto chiedono in un documento i presidenti dei consigli comunali della Valle del Belìce che stamattina – dando delega al presidente del consiglio di Castelvetrano, Mimmo Celia – hanno inviato al Presidente della Regione Renato Schifani. Il documento è l’ennesimo atto di protesta verso una situazione – quale è quella della rete ospedaliera – impantanata tra Ministero della salute e Regione. Il ministero ha chiesto chiarimenti e la Regione non ha ancora risposto. «Ribadiamo ancora con forza che l’ospedale di Castelvetrano è strategico – scrivono nel documento – ed è punto di riferimento di oltre 120 mila residenti. Il personale è insufficiente «mettendo a rischio la qualità delle cure e la sicurezza degli operatori e dei cittadini».

I presidenti dei consigli comunali accusano alcuni sindaci e deputati regionali del «mancato interessamento in questa fase di programmazione». Deputati che, in vista delle prossime regionali, «si ergono improvvisamente a “salvatori della patria” con comunicati e presenze dell’ultima ora, ma erano assenti quando la loro presenza era fondamentale e decisiva». Da qui l’appello ad avere «amministratori presenti, perché l’ospedale di Castelvetrano è una battaglia che si combatte tutti i giorni».