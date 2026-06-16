Antonino Crimi, 38 anni, di Castelvetrano, è il nuovo presidente del Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana. Crimi prende il posto di Giuseppe Cardinale che ha ricoperto l’incarico per due mandati. Crimi, per gli 8 anni di presidenza targata Cardinale, è stato vice. Ora il tecnico radiologo (specializzato in radioterapia) guiderà il Comitato costituito a Castelvetrano da 10 anni. «Col presidente Giuseppe Cardinale abbiamo costruito insieme importanti risultati per il territorio e sono particolarmente felice che continui a far parte della squadra nel ruolo di vicepresidente, così come io ho avuto l’onore di affiancarlo in passato. Questo passaggio di consegne è il segno di una continuità fondata sulla collaborazione, sulla fiducia reciproca e sui valori della Croce Rossa». E Crimi ha aggiunto: «il mio impegno sarà quello di valorizzare il grande patrimonio umano rappresentato dai nostri volontari, consolidare quanto di buono è stato realizzato e continuare a essere un punto di riferimento per le nostre comunità, sempre nel rispetto dei principi fondamentali della Croce Rossa».