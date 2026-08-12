Anche l’Inner Wheel Club di Selinunte – Cave di Cusa ha contribuito alla raccolta fondi per Ilenia, la bambina di Castelvetrano che dovrà sottoporsi a un nuovo trapianto presso l’ospedale “Bambin Gesù” di Roma. Qualche giorno addietro era stata l’associazione “Noi Castelvetrano Odv” a consegnare un primo assegno di 14 mila euro. Ora l’ulteriore somma raccolta dall’Inner Wheel durante la festa dell’amicizia. La consegna della somma è avvenuta nella sede del Club, in presenza esclusiva delle socie. Un momento di profondo raccoglimento, animato da totale empatia, sostegno e commozione. Una vicinanza autentica tra donne e madri, vissuta con la massima discrezione e con il cuore colmo di rispetto. «Attraverso questo abbraccio silenzioso, le socie dell’Inner Wheel Club di Selinunte – Cave di Cusa rinnovano il proprio impegno umano e associativo, stringendosi con profonda tenerezza attorno a Ilenia e alla sua mamma, e confermando che il Club resta a piena disposizione della famiglia, perché il sostegno non si esaurisce in un giorno ma continua a esserci per ogni necessità», hanno scritto in una nota le socie del club.