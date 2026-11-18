Ci sono luoghi in cui le città smettono di essere soltanto spazi fisici per farsi memoria, racconto ed emozione. Accade a Castelvetrano, nella città dell’Efebo, dove la mostra “Anatomie urbane – La città e l’uomo scomposti in materia, luce e volume”, con opere di Lia Calamia, Monica Cristaldi e Leonardo La Barbera, a cura di Giorgia D’Ambrosio, si trasforma in un’esperienza di bellezza e condivisione. La mostra è allestita negli spazi di “Amacus Art Gallery” (via Garibaldi, 21 a Castelvetrano), l’esposizione mette in relazione tre sensibilità artistiche differenti, accomunate dalla medesima terra d’origine e dalla capacità di interrogare il rapporto tra uomo, spazio e natura. Tra opere e tracce di vissuto, l’arte diventa così un ponte tra visioni autonome, capaci di incontrarsi e dialogare oltre le distanze temporali.

Il percorso si sviluppa in un luogo che custodisce già una storia speciale “Lighea, la Bottega di Lia Calamia”, il laboratorio-museo restituito alla città e dedicato alla pittrice castelvetranese scomparsa. È un atelier vivo, ricostruito attraverso gli oggetti della sua quotidianità e una selezione di opere che ripercorre le diverse stagioni della sua ricerca. In questo spazio, coordinato e allestito da Giorgia D’Ambrosio, i lavori di Calamia dialogano oggi con quelli di due artisti contemporanei, Leonardo La Barbera e Monica Cristaldi: tre percorsi autonomi che non cercano una continuità stilistica, ma trovano un terreno comune di confronto.

Lia Calamia: la città come specchio delle inquietudini umane

Nelle opere di Lia Calamia, la città è uno spazio inquieto e complesso, lontano da ogni intento decorativo. Come sottolinea la curatrice, «la città di Calamia non è mai accogliente né decorativa: è affollata, serrata, sorvegliata, a tratti ferita». L’architettura urbana diventa una presenza che custodisce e manifesta le tensioni dell’esistenza: gli spazi costruiti si fanno metafora di relazioni, contraddizioni e fragilità, portando alla luce le ferite di una comunità e dell’individuo che la abita.

Monica Cristaldi: città interiori tra memoria e immaginazione

Nella ricerca di Monica Cristaldi, la città abbandona la dimensione descrittiva per diventare luogo della memoria e della percezione. Le sue composizioni non rimandano a geografie riconoscibili, ma a paesaggi interiori costruiti attraverso stratificazioni di segni, materia e colore. Un’indagine che richiama “Le città invisibili” di Italo Calvino e i paesaggi luminosi del “Viaggio in Tunisia” di Paul Klee. Attraverso reticoli, frammentazioni, graffi e velature, la superficie pittorica assume la densità di un ricordo sedimentato. La città si dissolve nella luce o si contamina con elementi naturali: il colore non descrive lo spazio, ma lo genera, delineando una geografia emotiva in continua trasformazione.

Leonardo La Barbera: la materia tra luce, figura e natura

Leonardo La Barbera affronta il rapporto tra materia e forma attraverso la vetrofusione, dando vita a figure sospese tra presenza fisica e dimensione simbolica. La luce non è un elemento esterno, ma parte integrante dell’opera: attraversa il vetro e trasforma le forme in un dialogo mutevole di trasparenze e volumi. Cariche di richiami mitici e archetipici, le sue sculture suggeriscono che la città si sia trasferita nella mente dell’uomo, diventando un organismo interiore ferito. In questa prospettiva, la natura si configura come possibile luogo della cura, della rigenerazione e del ritrovamento di un equilibrio.

Un dialogo oltre il tempo

A tenere insieme queste tre esperienze non è una matrice artistica condivisa. Giorgia D’Ambrosio chiarisce infatti che «tra questi tre autori non esiste una storia comune»; ciò che li lega è «la terra da cui provengono». La mostra mette così in scena «voci che parlano da stanze lontane e si scoprono, a un tratto, a pronunciare le stesse parole». È questa la chiave di lettura più profonda di Anatomie urbane: la possibilità che esperienze autonome, nate in tempi diversi, si incontrino attorno a interrogativi universali sull’identità e sull’abitare. Come suggerisce D’Ambrosio, «le visioni non hanno un’epoca»: si sottraggono al tempo, continuando a generare significati e nuove possibilità di lettura. In questo confronto, l’opera di Lia Calamia torna a parlare alla città, intrecciando la propria memoria con le ricerche di Cristaldi e La Barbera. Tre sensibilità, tre modi di interrogare il rapporto tra uomo e spazio, che dimostrano come l’arte possa attraversare il tempo senza perdere la propria capacità di generare nuove letture del presente.

Giacomo Cuttone