Operazione anti-abusivismo della Polizia municipale di Castelvetrano nei pressi della villa Falcone-Borsellino. Quattro venditori ambulanti sono stati sottoposti a controlli e sono state accertate 5 violazioni. In particolare due venditori non avevano presentato la Scia (per l’avvio di inizio attività), un veicolo utilizzato per la vendita non era stato revisionato e due veicoli, invece, non erano coperti da assicurazione. Per questi ultimi due è scattato il sequestro. Nel corso dei controlli è stata, inoltre, sottoposta a sequestro la merce ortofrutticola detenuta dai venditori ambulanti abusivi. I prodotti, risultati privi della necessaria tracciabilità, sono stati destinati alla distruzione, secondo le procedure previste. L’operazione è stata coordinata dal neo comandante della Polizia municipale Giuliano Panierino.