Nella sede dell’Unitre di Castelvetrano si è svolto l’incontro medico-scientifico sul tema “Innovazione, evidenza scientifica e qualità della vita nella cura del dolore. Terapia del dolore e ossigeno-ozonoterapia”. A relazionare è stato Giuseppe Denaro, dirigente medico presso il Policlinico di Palermo, specializzato nel trattamento del dolore acuto e cronico e nelle tecniche di ossigeno-ozonoterapia. Con il supporto di slide esplicative e casi clinici, il medico ha illustrato l’inquadramento clinico del dolore cronico, le terapie integrate disponibili, le applicazioni dell’ossigeno-ozonoterapia, il trattamento delle patologie vertebrali e articolari e le più aggiornate evidenze scientifiche a sostegno delle diverse metodiche terapeutiche. Particolare attenzione è stata dedicata all’ossigeno-ozonoterapia, presentata come possibile supporto nei percorsi di cura di specifiche patologie, evidenziandone indicazioni, benefici e limiti secondo le attuali conoscenze scientifiche. Nel corso dell’intervento è stata inoltre sottolineata l’importanza di un approccio multidisciplinare nella presa in carico del paziente affetto da dolore cronico, integrando competenze specialistiche e tecnologie avanzate.