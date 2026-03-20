Un incontro su educazione stradale e legalità è stato organizzato dalla prefettura di Trapani all’istituto tecnico “Ferrigno-Accardi-Titone” di Castelvetrano. D’intesa con Libero Consorzio provinciale, questura, carabinieri, polizia stradale, Guardia di finanza, Asp Trapani e Anas, con i ragazzi i rappresentanti delle forze dell’ordine hanno approfondito diverse tematiche, dall’uso dei monopattini e delle microcar agli effetti dell’alcol e delle sostanze stupefacenti, dall’importanza di indossare il casco e le cinture di sicurezza alla compromissione dei tempi di reazione alla guida a causa dall’utilizzo improprio del cellulare, privilegiando l’approccio intersoggettivo e multidisciplinare. I rappresentanti dell’Anas, invece, hanno illustrato le opere di efficientamento della rete e le attività di manutenzione programmata che attualmente l’ente ha in atto. I psicologi dell’Asp, invece, hanno invitato gli studenti a riconoscere e comprendere le ragioni psicologiche delle scelte comportamentali.