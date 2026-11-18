Scoprire e conoscere il convento dei frati cappuccini di Castelvetrano, con una speciale tappa anche alle catacombe. A organizzare la visita per domenica 22 novembre è il Club per l’Unesco di Castelvetrano che l’ha aperta non soltanto ai soci del club ma anche a chi non è tesserato. L’appuntamento è alle ore 9 nello spiazzale della chiesa, poi inizierà la visita. I Cappuccini sono presenti a Castelvetrano sin dal 1546, quando vi furono chiamati da don Carlo d’Aragona e Tagliavia, Signore della città. Il primo convento con l’annessa chiesa sorse in contrada Sant’Anna in una tenuta di proprietà di don Carlo d’Aragona e Tagliavia, che sostenne le spese per la fabbrica.

Fu don Ottavio d’Aragona e Tagliavia, figlio di don Carlo, nel 1623 ad adoperarsi affinchè i Cappuccini costruissero un convento che fosse più vicino all’abitato e più amplio, in modo di accogliere convenientemente una numerosa fraternità. Dopo aver ottenuto le dovute licenze da parte dei Superiori dell’Ordine e della Curia di Mazara del Vallo, furono iniziati i lavori. Nel 1623 fu compiuta un’ala del convento. Poi si prosegui con la costruzione della chiesa. La peste del 1624 e la morte prematura di don Ottavio d’Aragona e Tagliavia causarono l’interruzione dei lavori che furono ripresi nel 1626 e compiuti nel 1629.