Perché è stato potato con evidenti lesioni e «lacerazioni longitudinali del fusto» un albero adulto che si trova in piazza Ruggero Settimo a Castelvetrano? È quello che chiede in un’interrogazione la consigliera comunale Enza Viola. Secondo la Viola «appare particolarmente grave la presenza di una lacerazione longitudinale/scosciatura, che merita una specifica valutazione tecnica, considerato il possibile pregiudizio arrecato alla struttura dell’albero», scrive nell’interrogazione. Da qui la richiesta di sapere chi ha predisposto l’intervento e se, prima di questo, è stata predisposta una valutazione tecnica e una verifica della stabilità e sicurezza dell’albero. Dal Comune hanno fatto sapere che l’intervento è stato necessario per la sicurezza perché l’albero aveva perso stabilità.