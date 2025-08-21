Nascerà nei locali del Distretto sanitario la nuova Casa di comunità a Castelvetrano, prevista dal Pnrr. Per l’avvio dei lavori gli attuali ambulatori ospitati nell’immobile verranno trasferiti in alcune aree vuote dell’ospedale “Vittorio Emanuele II”. Ecco l’assegnazione resa nota dall’Asp Trapani: diabetologia (5° piano ospedale), chirurgia vascolare (5° piano ospedale), urologia (5° piano ospedale), endocrinologia (5° piano ospedale), dermatologia (3° piano ospedale), cardiologia (5° piano ospedale), neurologia (5° piano ospedale), nefrologia (5° piano ospedale), oncologia (5° piano ospedale), ortopedia (5° piano ospedale), reumatologia (5° piano ospedale), otorinolaringoiatri a, odontoiatria, audiologia, pneumologia, logopedia, allergologia, fisiatria, foniatria (padiglione esterno del Distretto). «La creazione della Casa della comunità è un passo decisivo per rafforzare la vicinanza e l’integrazione tra i servizi sanitari ed i cittadini – spiega il commissario straordinario Asp Trapani, Sabrina Pulvirenti – questo progetto non è solo un’opera strutturale, ma il fulcro di un nuovo modello assistenziale che punta a una gestione più efficace delle patologie croniche, alla prevenzione e ad una presa in carico globale della persona». I lavori per la realizzazione della Casa di comunità dovrebbero durare un anno.